Spagna: vescovi provincia ecclesiastica Madrid, “esercitare il voto con responsabilità”

In occasione delle imminenti elezioni regionali, il prossimo 4 maggio, i vescovi della provincia ecclesiastica di Madrid, in Spagna – che comprende le diocesi di Madrid, Alcalá de Henares e Getafe – hanno diffuso una nota in cui ricordano a fedeli e a tutti coloro che vorranno ascoltarli “l’importanza di esercitare il voto responsabilmente”. Dopo essersi concentrati sul fatto che “ci sono beni indisponibili e non negoziabili”, come il diritto alla vita, il riconoscimento e la promozione della famiglia fondata sul matrimonio, il diritto dei genitori a educare i figli, la libertà religiosa, il sostegno ai più vulnerabili, la costruzione di una società più giusta e pacifica, i presuli rivendicano il valore della politica che “cerca il bene comune”. “Esercitare responsabilmente il voto implica, infine, sapersi protagonisti attivi, non semplici spettatori passivi, nella configurazione di una società più giusta e fraterna – scrivono i vescovi -. Di fronte al rischio reale di frammentazione e confronto sociale, invitiamo le persone a promuovere con il loro voto la riconciliazione, il dialogo e l’amicizia tra le persone, anche quando non si condividono la stessa concezione di ordine sociale, né si professano le stesse convinzioni”.