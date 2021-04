Settimana mondiale immunizzazione: Unicef, David Beckham testimonial efficacia vaccinazioni. Un vademecum

Prende il via domani la World Immunization Week (Settimana mondiale dell’immunizzazione). “Vaccines bring us closer” lo slogan dell’iniziativa, promossa dall’Oms fino al 30 aprile per infondere fiducia sui vaccini e incoraggiare i genitori nel mondo a vaccinare i propri figli contro malattie mortali. Per l’occasione David Beckham, Goodwill Ambassador Unicef e fondatore del 7 Fund for Unicef, lancia una serie di appuntamenti online sull’efficacia delle vaccinazioni. “Nell’ultimo anno – afferma –, il Covid-19 ci ha mostrato non solo quante cose diamo per scontate, ma ci ha anche ricordato il potere dei vaccini” che “salvano milioni di vite ogni anno. Attraverso il mio lavoro con Unicef ho imparato quanto siano importanti per la salute dei nostri cari. Ma, nonostante ciò, troppi bambini nel mondo non ricevono le vaccinazioni di routine di cui hanno bisogno per essere al sicuro da malattie mortali”. Di qui l’incoraggiamento ai genitori “a vaccinare se stessi e i propri figli”. Coinvolti anche altri ambasciatori e supporter Unicef come Orlando Bloom, Sofia Carson e Angelique Kidjo che parteciperanno a conversazioni online via Facebook e Instagram.

Ogni anno, fa sapere l’agenzia Onu, 14 milioni di bambini nel mondo non ricevono alcun tipo di vaccino contro malattie prevenibili. In occasione della Settimana, Unicef Italia lancia il vademecum “Proteggi un bambino. Proteggili tutti. I vaccini salvano la vita. Dieci perché sui vaccini”.