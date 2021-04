Frati minori: Sicilia, il 25 aprile incontro online con i giovani “innamorati” di Chiara e Francesco

Un’occasione in più per incontrare i tanti giovani “innamorati” di Francesco e Chiara di Assisi che fanno un cammino francescano presso le realtà francescane sparse per tutto il territorio siciliano o che semplicemente nutrono simpatia nei confronti della spiritualità del Poverello di Assisi. L’incontro, organizzato il 25 aprile dai Frati minori di Sicilia, si svolgerà anche quest’anno online, trasmesso sui canali social della Provincia francescana. Il tema per il 2021 è “Camminando in Tre”. “Giocando sul colore della R in modo che diventi ‘Camminando in Te’”.

L’equipe della Pastorale giovanile della Provincia del Santissimo Nome di Gesù, composta da diversi frati dispersi per la Sicilia vuole proporre per questo XXIV Capitolo dei giovani di Sicilia, l’esperienza dei due discepoli di Emmaus che camminano con il Signore per poi camminare in Lui annunciandolo agli altri: “Abbiamo visto il Signore”. La giornata sarà scandita da due appuntamenti, uno pomeridiano e l’altro serale: il primo momento, dalle 15.30 alle 17, è dedicato all’ascolto di due testimoni: un giovane attore di teatro che si sta affacciando al mondo dello spettacolo e una giovane ragazza medico che racconterà la sua missione quotidiana tra gli ammalati di Covid nell’ospedale dove lavora. Il secondo momento, dalle 20.30 alle 22, prevede un “dialogo” con la Parola. Questo appuntamento sarà condotto da fra Giuseppe Burrascano e dalla Fraternità di accoglienza vocazionale di Chiaramonte Gulfi. Ad animare i due momenti con canti e musica saranno i frati professi temporanei della Fraternità di Messina, guidati da fra Girolamo Palminteri. Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook e su pagina YouTube.