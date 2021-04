Diocesi: Termoli-Larino, domani sera veglia di preghiera per le vocazioni, diretta in tv e su Facebook

In preparazione alla Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebrerà domenica, la diocesi di Termoli-Larino propone per la serata di sabato 24 aprile, alle 20.45, una veglia di preghiera a cura del Centro diocesano vocazioni “La Sorgente”. Per consentire a tutti di partecipare, in rispetto delle prescrizioni per il distanziamento, sarà possibile seguire il momento di preghiera e meditazione, coordinato da don Sergio Carafa, in diretta tv, su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo), e online sulle pagine Facebook del Centro diocesano vocazioni “La Sorgente” e Diocesi di Termoli-Larino.

“La veglia – si legge in una nota della diocesi – sarà occasione per pregare per tutti coloro che hanno risposto con amore alla chiamata di Dio e stanno seguendo un cammino di preparazione e di condividere la preghiera viva per le nuove vocazioni”.