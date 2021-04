Diocesi: Frosinone, parte oggi un cammino unitario per ragazzi e giovani verso la Pentecoste

“Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione”. Questo versetto dalla Lettera di Paolo agli Efesini ispira un percorso intrapreso dalla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino per preparare ragazzi e giovani a vivere insieme la Pentecoste. La proposta mette insieme Ufficio catechistico diocesano, Centro diocesano vocazioni e Acr e Settore Giovani di Azione Cattolica. “Ufficio catechistico e Acr stanno preparando delle schede per raggiungere catechisti ed educatori e, tramite loro, i ragazzi per non farli sentire soli nei percorsi di preparazione alla Cresima”, spiega al Sir don Francesco Paglia, coordinatore del Centro diocesano vocazioni e assistente generale diocesano di Ac. Per adolescenti e giovani, invece, il percorso inizia oggi, alle 21.30, con un incontro online animato da don Valerio Volpi su “Le nozze di Cana e il servizio nella comunità”. Domani, vigilia della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, un altro incontro vedrà le testimonianze di una monaca clarissa e di un sacerdote. “Vivremo questa giornata all’insegna di quel cammino di santità che si percorre ‘a due a due’, come dice il Papa”, aggiunge don Paglia. Padre Giulio Albanese guiderà un altro incontro il 7 maggio. “Questi cammini confluiranno in una veglia in preparazione alla Pentecoste, con il vescovo diocesano mons. Ambrogio Spreafico, il 20 maggio alle 20 nella chiesa di Santa Maria Goretti. Chiederemo al Signore il dono dello Spirito, perché la diversità dei nostri cammini non ci divide ma ci unisce”, conclude.