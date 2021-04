Si è svolto oggi, in videoconferenza, il G7 dei ministri della Salute. Tra i temi in agenda il progetto di green pass per consentire gli spostamenti legati al turismo. Durante il confronto il ministro Roberto Speranza ha sottolineato “l’importanza della cooperazione internazionale e del coordinamento tra Paesi sulle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19”. “Il green pass – ha concluso – sarà uno strumento importante per tornare a spostarsi in sicurezza”.