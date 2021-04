Francia: funzionaria di polizia uccisa a coltellate. Testimoni, aggressore ha urlato “Allah Akbar”. Macron, “non cederemo al terrorismo islamico”

(Foto: ANSA/SIR)

Un uomo ha accoltellato un’agente di polizia al commissariato di Rambouillet (Yvelines), cittadina di 26mila abitanti a 60 chilometri da Parigi, prima di essere neutralizzato da altri agenti. L’uomo, secondo alcuni testimoni, avrebbe gridato “Allah Akbar”. I fatti si sono verificati intorno alle 14.20. La funzionaria, 48 anni, stava tornando dalla sua pausa pranzo quando l’aggressore l’ha pugnalata due volte alla gola. Inizialmente in arresto cardioventilatorio, è morta sul colpo, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo fonti della polizia, anche l’assassino è morto per le ferite riportate. È un cittadino tunisino di 36 anni, sconosciuto alla polizia e all’intelligence territoriale e in situazione regolare. L’antiterrorismo ha aperto “un’indagine”, affidata congiuntamente alla Direzione centrale della polizia giudiziaria (Dcpj) e al Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi). “È uno shock terribile. Per Rambouillet. Per gli Yvelines ancora una volta in lutto”, ha detto la deputata Aurore Bergé ricordando la morte di Samuel Paty a Conflans-Sainte-Honorine. “Le parole sono deboli di fronte all’orrore e allo stupore che ci attanaglia tutti. Ogni giorno, le nostre forze dell’ordine mettono in gioco le loro vite per noi”. Il premier Jean Castex e il ministro degli Interni Gérald Darmanin sono arrivati ​​sul luogo dell’attacco. “La nostra determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme è più che mai intatta”, ha detto il primo ministro. Il ministro degli Interni ha invece assicurato che la sicurezza sarà rafforzata davanti alle stazioni di polizia e alle gendarmerie. “Volevamo colpire un simbolo della Francia”, ha detto il presidente della regione Île-de-France, presente anche lui sulla scena. Immediata anche la reazione del presidente Emmanuel Macron che sul suo account Twitter ha scritto: “Era un agente di polizia. Stéphanie è stata uccisa nella sua stazione di polizia a Rambouillet, nelle terre già colpite a morte degli Yvelines. La Nazione sta con la sua famiglia, i suoi colleghi e le forze dell’ordine. Nella lotta contro il terrorismo islamico, non cederemo”.