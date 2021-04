Coronavirus Covid-19: Caritas Benevento, tre Sportelli di ascolto e sostegno per contrastare il disagio relazionale causato dalla pandemia

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha decisamente contribuito “a mettere a dura prova lo stato emotivo delle persone, il cui disagio è sovente taciuto o non ascoltato”. Lo ricorda il direttore della Caritas diocesana di Benevento, don Nicola De Blasio, annunciando che “la visione profetica del nostro arcivescovo, mons. Felice Accrocca, ha permesso a professionisti, in aiuto alla persona, guidati da Giovanni Tagliaferro, per tutto il territorio diocesano, di attivare lo Sportello d’ascolto psicologico, ‘Effatà’ presso la Caritas di Benevento”. Questo servizio nasce “dal compito pastorale pedagogico proprio della Caritas, quello cioè di rendere presente e vicina Madre Chiesa nell’accompagnamento si ogni persona, ascoltandone la storia, condividendone la vita, prendendosi cura delle ferite invisibili aumentate in questo periodo di pandemia”. Lo sportello, totalmente gratuito, è attivo, previa prenotazione telefonica allo 0824 482780, presso la Cittadella della Carità “Evangelii gaudium”, sita in Benevento alla via San Pasquale, 11, il mercoledì, giovedì e venerdì.

Don De Blasio prosegue: “Al fine di offrire un ascolto attivo, capace di comprendere il disagio della persona e offrire un momento di ‘sfogo’ utile a manifestare frustrazioni, ansie, preoccupazioni e paure, abbiamo attivato altri due Sportelli ascolto, il primo per le dipendenze patologiche (droghe, alcool, ludopatia) in collaborazione con la Comunità ‘Emmanuel'”, con azioni “a carattere intermedio tra la strada e la presa in carico istituzionale”. Si tratta di “azioni di accompagnamento verso scelte motivazionali di cambiamento da stili di vita dannosi”.

Lo Sportello Dipendenze è attivo, previo appuntamento al numero 0824 25508, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 presso la Cittadella della Carità “Evangelii gaudium”.

Infine, lo Sportello “Ascoltiamoci” aperto in collaborazione con l’Anpec (Associazione nazionale pedagogisti clinici) “con lo scopo d’intercettare, attraverso una propria capacità di riflessione, il disagio emotivo e trovare soluzioni costruttive ed efficaci per ridurre il malessere agendo su di esso”. Lo scopo è quello di fornire uno Spazio d’ascolto, un “punto di riferimento” per “chiunque abbia interesse e voglia di parlare di sé senza il timore di essere giudicato, di confrontarsi, nel rispetto della riservatezza, su temi educativi e sociali, sull’attuale complessità del ruolo genitoriale, sugli stili comunicativi, sulle peculiarità relazionali, sull’importanza dell’ascolto interpersonale del linguaggio parlato e non parlato”.

Lo Sportello “Ascoltiamoci” è attivo, previo appuntamento via mail il lunedì dalle ore 17,30 alle 19 (dr.ssamariapiaciani@gmail.com), il mercoledì dalle 17,30 alle 19 (gmpepe.pedagogistaclinico@gmail.com), il sabato dalle 8,30 alle 10 (fla.ant.pedagogistaclinico@gmail.com).