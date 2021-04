Diocesi: Taranto, Giubileo per i 950 anni del ritrovamento del corpo di San Cataldo e della ricostruzione della cattedrale

Dal prossimo 30 aprile al 10 maggio 2022 Taranto celebra il suo santo patrono, san Cataldo, con l’indizione del Giubileo dei 950 anni del ritrovamento del suo corpo e della ricostruzione della cattedrale basilica omonima, la più antica di Puglia. L’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, lo ha annunciato ufficialmente ieri. “Carissimi – ha scritto – è con grande gioia e profonda gratitudine che annuncio all’intera comunità il Giubileo per i 950 anni del ritrovamento del corpo di San Cataldo e della ricostruzione della cattedrale. È una ricorrenza che ci ricorda l’immensa ricchezza della fede, dell’appartenenza alla Chiesa diocesana, della fedeltà perenne di Dio verso il suo popolo. Ancora nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria vogliamo proseguire energicamente la missione cristiana in questa terra benedetta da Dio attraverso il patrocinio del santo patrono”. Il Giubileo sarà solennemente indetto il 30 aprile alla presenza del Capitolo metropolitano, dei parroci e di una rappresentanza dei laici dell’arcidiocesi. “Per concessione del Santo Padre Francesco – ha proseguito mons. Santoro – fino al 10 maggio del 2022 sarà possibile ricevere il dono dell’indulgenza plenaria nella nostra basilica alle condizioni solite. Le restrizioni, che speriamo di vivere solo in questa prima parte del Giubileo, ci portano a vivere ancor più il carattere penitenziale e di conversione, con un crescendo che speriamo lungo questo percorso ci porti lontano da questa pandemia. Così come la ricostruzione del duomo tracciò l’inizio della ripartenza, per noi queste celebrazioni segnino l’avvio di una nuova primavera”. Grazie al servizio informatico diocesano e del media center Symbolum ets, come auspicato dall’arcivescovo Santoro, per chi non avrà possibilità di accesso (è previsto un pass per garantire numeri contingentati) le celebrazioni solenni saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Taranto e sulla pagina Facebook della basilica cattedrale. Quelle presiedute dall’arcivescovo saranno inoltre trasmesse anche sulla pagina Facebook Filippo Santoro.