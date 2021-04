Papua Nuova Guinea: Salesiani, la formazione nella missione

Nei giorni scorsi i salesiani tirocinanti della Visitatoria Papua Nuova Guinea e Isole Salomone (Pgs) hanno partecipato ad un seminario sul tema “Formazione nella missione, formazione nella comunità”. Il seminario, riferisce oggi l’agenzia salesiana Ans, è stato organizzato da don Pedro Sachitula e don Shoji Mathew, membri della commissione di formazione. Don Gregorio Bicomong, superiore Pgs, è intervenuto con un breve messaggio. Durante la prima parte della giornata è stata approfondita la linea programmatica del rettor maggiore “La Formazione per essere salesiani pastori oggi”; è stato poi visto l’ottavo video-seme del Dicastero per la Formazione. Altri spunti sono venuti dall’articolo “Missio inter Gentes”, di don Alfred Maravilla, consigliere generale per le Missioni, e dal messaggio di Papa Francesco al Capitolo generale 28. Nella seconda parte del seminario l’attenzione si è concentrata sulla formazione umana, e più specificamente su come gestire se stessi e relazionarsi bene con gli altri salesiani e i laici corresponsabili nella missione nei momenti di tensione.