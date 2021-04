Lussemburgo: per la prima volta una donna guiderà le riflessioni dell’ottavario della Madre di Dio. “Un segno di speranza per la Chiesa locale”

Il card. Jean-Claude Hollerich ha incaricato una donna, Milly Hellers (nella foto), a tenere le prediche nel tradizionale ottavario della Madre di Dio che comincerà domani, 24 aprile, nell’arcidiocesi del Lussemburgo. Hellers, assistente pastorale nella parrocchia di Kordall Sainte-Barbe, avrà il compito di guidare la riflessione attorno al tema dell’ottavario 2021 “All’improvviso era tutto diverso…”. La decisione del cardinale di incaricare una donna è una prima storica, ed “è un segno di speranza per la Chiesa locale”, ha dichiarato Renée Schmit che presiede la Commissione diocesana dell’Ottavario, “soprattutto perché il servizio di predicazione da parte dei laici e quindi anche delle donne è consentito dal diritto canonico al di fuori della celebrazione eucaristica”. Le prediche si terranno ogni giorno, fino all’8 maggio, alle 16 del pomeriggio, nella cattedrale che custodisce l’immagine miracolosa della Consolatrice degli afflitti, patrona dell’arcidiocesi. Durante la giornata si alterneranno celebrazioni e momenti di preghiera per i diversi gruppi parrocchiali, comunità linguistiche, movimenti e realtà attive nell’arcidiocesi. Negli anni scorsi le celebrazioni segnavano il punto di arrivo di un vero e proprio pellegrinaggio che i diversi gruppi facevano per arrivare alla cattedrale. Essendo ancora in vigore misure restrittive, potranno partecipare a ogni celebrazione solo 100 persone; un servizio di streaming è garantito. La chiusura dell’ottavario avverrà domenica 9 maggio, con una messa e la consacrazione dell’arcidiocesi a Maria.

Del programma dell’ottavario fa parte anche una tavola rotonda interreligiosa (28 aprile), con il card. Hollerich, Christian Krieger, presidente della Conferenza delle Chiese, Alain Nacache, gran rabbino del Lussemburgo, Rabie Fares, capo del culto della comunità musulmana in Lussemburgo, sul tema “Una vita di successo: che cosa dicono le religioni del mondo?”.