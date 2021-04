Eurostat: 13.600 minori non accompagnati hanno chiesto asilo nell’Ue nel 2020. Arrivi record da Afghanistan, Siria e Pakistan

I minori non accompagnati richiedenti asilo nell’Unione europea sono stati 13.600 nel 2020, il 10% di tutti i richiedenti asilo di età inferiore a 18 anni. La maggioranza (88%) erano maschi. Il 67% aveva un’età compresa tra i 16 ei 17 anni (9.100 ragazzi), il 22% aveva tra i 14 e i 15 anni (3.000), l’11% aveva meno di 14 anni (1.500 persone). Sono soprattutto Afghanistan, Siria e Pakistan i Paesi di cui questi ragazzi e ragazze hanno la cittadinanza: afgani erano 5.500 minori non accompagnati richiedenti asilo, 2.300 i siriani, 1.100 i pakistani. È dal 2008 che afgana è la cittadinanza della maggior parte di questi ragazzi. Nel 2020 il numero di minori non accompagnati richiedenti asilo ha registrato un calo del 4% rispetto all’anno precedente, quando erano stati 14.100 circa. Il picco si era registrato nel 2015, quando 92.000 minori soli aveva chiesto rifugio all’Europa.