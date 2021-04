Libia: Lamorgese ha incontrato il ministro degli Affari esteri Najla Al Mangoush. Si è parlato di flussi migratori e contrasto al traffico di esseri umani

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato oggi al Viminale il ministro degli Affari esteri libico, Najla Al Mangoush, in visita in questi giorni a Roma.

Nel corso dell’incontro, spiega una nota del Viminale, Lamorgese “ha ribadito l’esigenza di conferire nuovo impulso alle relazioni italo-libiche, tradizionalmente privilegiate, confermando da parte italiana l’adozione di una strategia ampia e articolata nell’impostazione dei rapporti con il nuovo Governo di unità nazionale chiamato a gestire questa fase cruciale per la stabilizzazione del Paese nordafricano”. “Sono sicura che riuscirete a portare a termine con successo il vostro compito e, dal canto nostro, continueremo a sostenervi in tale percorso come abbiamo sempre fatto”, ha detto la titolare del Viminale alla ministra libica.

“L’incontro – prosegue la nota – ha offerto l’occasione – anche alla luce della recente missione a Tripoli della titolare del Viminale – per analizzare tra i temi di comune interesse anche quello riguardante i flussi migratori, con particolare attenzione al contrasto delle organizzazioni criminali che sfruttano il traffico di esseri umani e al rispetto dei diritti umani dei rifugiati e dei migranti”.

Da parte italiana è stata infine ribadita al ministro Al Mangoush la volontà di riservare ampio spazio e di intensificare i programmi di cooperazione e gli accordi bilaterali in materia di sicurezza e di contrasto alla minaccia terroristica.