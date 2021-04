Solidarietà: Mattarella conferisce l’Onorificenza di Cavaliere a due volontari della Fondazione Ozanam

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Vincenzo Palmiero e Luigi Mazza, entrambi volontari della Fondazione Beato Federico Ozanam di Roma, sono stati insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onorificenza di Cavaliere. Il riconoscimento è stato attribuito – spiega Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione – “per il fattivo, puntuale e impegnato lavoro profuso nell’aiutare da sempre le persone che si trovano, oggi più che mai, in difficoltà”. “I due volontari che hanno ricevuto questo conferimento – aggiunge il presidente – si sono detti orgogliosi di dedicare il proprio tempo alla solidarietà e trovano questo impegno semplicemente normale”.

In particolare Enzo Palmieri, imprenditore dolciario e della ristorazione di alta qualità, con Punti Ristoro presso l’Università Lumsa di Roma e presso la “Caserma De Tommaso”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, è stato premiato per il suo costante impegno nell’assistere le tantissime famiglie povere con la fornitura di alimenti. “Questa iniziativa di carità – si legge in una nota della Fondazione – Palmiero la svolge già da moltissimi anni insieme ai suoi fratelli Franco, Alda ed Angela. Un ringraziamento particolare, va alla Signora Francesca Di Maio, per aver educato alla carità e alla solidarietà i suoi figli, sempre con infinita ricchezza d’animo e generosità per tutti”.

Luigi Mazza, già maresciallo in forza alla Polizia di Stato, ha ricevuto il riconoscimento per aver aiutato a svolgere, con particolare attenzione, la distribuzione dei pasti ai senza fissa dimora.

“Noi tutti, amici e membri della Fondazione, ci congratuliamo con loro e con le loro famiglie, condividendo la gioia di vedere riconosciute le migliori qualità dei nostri due volontari”, conclude Chinnici.