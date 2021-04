Diocesi: mons. Spinillo (Aversa), “Gesù, come Buon pastore, ci guida verso la terra promessa”

“Come Buon Pastore, Gesù ci incoraggia nel nostro peregrinare sulla Terra e ci guida verso la terra promessa, che noi siamo chiamati a far crescere seguendo il suo Vangelo”. Lo dice mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, nel video messaggio nel quale commenta il Vangelo della quarta domenica di Pasqua, che è tradizionalmente conosciuta come la domenica del Buon Pastore, colui che vive insieme con il suo gregge, lo guida ed accompagna. “In questa immagine è chiaro il riferimento a Gesù come nuovo Mosè”, evidenzia mons. Spinillo nello spezzare la parola del 25 aprile. “Come Mosè guida il popolo attraverso il Mar Rosso verso la liberazione dalla schiavitù, la Terra Promessa, la vita nuova; così Gesù, come Buon Pastore, riafferma la sua presenza costante nella vita del suo popolo. Nella realtà del nostro peregrinare sulla terra, Egli ci consola e incoraggia, non ci fa sentire soli: Gesù – conclude il vescovo di Aversa – ci guida verso una terra promessa, quella che noi siamo chiamati a far crescere e a vivere seguendo il suo Vangelo, partecipando pienamente della vita del pastore”.