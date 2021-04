Giornata Bambini vittime: Meter, mostra fotografica online e diretta Facebook

Compie 25 anni la “Giornata Bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza – contro la pedofilia”. Come sempre si tiene dal 25 aprile alla prima domenica di maggio (quest’anno il 2 maggio 2021). L’associazione Meter onlus ha organizzato due iniziative per quest’occasione: la prima attività è una mostra fotografica. “Chiediamo ai bambini di andare alla ricerca di un oggetto che ha rappresentato o che ancora rappresenta un momento particolarmente significativo della loro infanzia. Attraverso i loro oggetti Meter restituirà ai bambini l’infanzia a loro rubata per donare ricordi, emozioni, speranze, progetti”. La richiesta ai bambini è quella di abbinare un nastro giallo o un elemento giallo all’oggetto d’infanzia a loro caro e aggiungere una riflessione personale di massimo 200 caratteri che accompagni la foto (vanno bene anche una poesia o un aforisma). “Date un titolo al vostro lavoro e indicate il vostro nominativo”. Le foto degli oggetti o dei lavori realizzati dai piccoli potranno essere inviate all’indirizzo gbv@associazionemeter.org entro il 28 aprile 2021. Saranno esposte sulla pagina Facebook Meter onlus e sul profilo Instagram di Meter.

Accanto alla mostra fotografica, Meter mantiene la tradizione di incontri e sensibilizzazioni sulla violenza sui minori. Quest’anno, vista la particolare condizione in cui si celebra la Giornata per la pandemia, si terrà una diretta dalla pagina Facebook Meter onlus di don Fortunato Di Noto alle 18.30 del 26 aprile. Il tema dell’incontro sarà: “Ogni bambino dev’essere liberato” e sarà un colloquio/intervista tra Luca Collodi, caporedattore di Radio Vaticana, e il fondatore di Meter, don Fortunato Di Noto.