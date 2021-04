Cattolici e politica: Commissione per il laicato Lazio, l’8 maggio convegno su “Abitare il nostro tempo”

“Abitare il nostro tempo. Cittadinanza e impegno politico dei cattolici”: è il titolo di un evento promosso dalla Commissione per il laicato della Conferenza episcopale laziale (Cel) e in programma sabato 8 maggio alle 16 sulla piattaforma Zoom e in diretta su pagina Facebook e canale YouTube della Commissione. “Anche in questo difficile momento storico, intendiamo curare le dinamiche di incontro e relazione tra persone e tra diocesi”, spiegano gli organizzatori. Dopo l’introduzione dell’incaricata della Commissione per il laicato della Cel, Maria Graziano, verrà approfondito il magistero di Papa Francesco sull’impegno dei cattolici in politica alla luce di “Fratelli tutti” con gli interventi di mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta e presidente della Commissione per il laicato della Cel, del gesuita padre Francesco Occhetta, fondatore della Comunità di Connessioni, di Giuliana Di Fiore, docente all’Università di Napoli e assessore al Comune di Giugliano. Modera Pierluigi Vito, giornalista di Tv2000 e componente della Commissione per il laicato della Cel. L’incontro si inserisce in un percorso dedicato agli “Esercizi di laicità” e pensato per i laici provenienti dalle diocesi del Lazio, soprattutto quelli appartenenti ad aggregazioni laicali, esperienze di laicato intraecclesiale, consigli pastorali, insieme ai presbiteri delegati o assistenti diocesani per il laicato. “Attraverso dieci ‘Esercizi’, sarà condiviso il metodo di buone prassi ecclesiali del Lazio, tra fraternità, protagonismo della famiglia, ecologia integrale, educazione”, concludono i promotori.