Giornata vocazioni: mons. Lambiasi (Rimini), ai giovani “una scelta di vita non si improvvisa”

In occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, ha realizzato una lettera indirizzata direttamente ai giovani, per stimolare in loro una riflessione nei confronti del rapporto con la spiritualità, con la fede e con la ricerca di risposte alle domande fondamentali, soprattutto in un momento così difficile come quello attuale. Una missiva che, una volta pubblicata, rimane aperta ad eventuali risposte, riflessioni e pensieri da parte di tutte le comunità giovanili del territorio.

“Un’immagine: un viandante in cerca di felicità, sempre inquieto e mai sazio. Perché, come tutti, scopri che non basti a te stesso – è l’incipit della lettera –. Sperimenti una briciola di verità e ti scatta dentro la voglia di cercare la Verità più assoluta e incondizionata. È successo anche a me. E ho sentito di non potere più fare a meno di rispondere alla sua domanda dirompente: che cosa stai cercando?”. La risposta del vescovo è tanto semplice quanto decisiva: “In questa ricerca incontri Gesù che cammina con te. Lui è già al tuo fianco per garantire una meta al tuo cammino, la risposta al tuo insopprimibile assillo e al tuo anelito inappagato. Perché non metterti anche tu a seguirlo?”.

Una sequela che nasce da un incontro e che, come per ogni incontro, ha bisogno di tempo, di un cammino e di un impegno costante per diventare relazione. “Il ritmo della vita di oggi – prosegue mons. Lambiasi – ti ha insinuato l’idea che tutto si giochi in decisioni immediate, in scelte rapide e sporadiche: tutto e subito. Ma una scelta di vita non si improvvisa. Il dono di sé esige di imparare a sostare per riflettere e discernere. Domanda di abbandonare la pigrizia del conformismo, del ‘così-fan-tutti’. Questa progressiva scoperta è la vita spirituale”.

Per parlare direttamente ai giovani, a cui la lettera è rivolta, la Pastorale giovanile diocesana riminese ha pensato di utilizzare i loro linguaggi e i loro strumenti. Nelle prossime settimane, infatti, sarà realizzato un trailer della lettera, che verrà pubblicato su Instagram, sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Pastorale giovanile di Rimini. Parallelamente, IcaroTv realizzerà un video con la voce dello stesso vescovo. Infine, una terza modalità è quella del podcast: un audio della lettera che può essere ascoltato in qualsiasi momento.