Economia e salute: Uisg, il 27 aprile il secondo incontro di “Sisters Empowering Women”

La pandemia di Covid-19 ha portato alla luce il legame indissolubile tra economia e salute. Martedì prossimo, 27 aprile, dalle 14 alle 16, l’Uisg (Unione internazionale delle superiore generali) organizza il secondo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo “Sisters Empowering Women – Un posto a tavola nello spirito di Fratelli Tutti”. Insieme con suor Alessandra Smerilli, sotto-segretario al Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, e suor Carol Keehan, presidente della task force per la Salute della Commissione vaticana Covid-19, si affronteranno due tematiche – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – focalizzando l’attenzione sui risultati e le prospettive di “The Economy of Francesco” e sul ruolo delle religiose per un’economia che includa e dia dignità ai più emarginati. Ad aprire questo secondo incontro sarà Suor Helen Alford, membro ordinario della Pontificia Accademia per le scienze sociali. L’incontro, che verrà trasmesso in diretta live, verrà moderato da Sally Jane Axworthy, ambasciatore di Gran Bretagna presso la Santa Sede. Anche per questo incontro sarà disponibile la traduzione in italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese, polacco, tedesco e arabo. Le prossime date dell’evento Sisters Empowering Women saranno il 3 e il 25 giugno, l’8 e il 15 luglio.