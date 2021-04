Coronavirus Covid-19: commissario Figliuolo, “fino al 29 aprile circa 2,5 milioni di dosi di vaccini, entro il 5 maggio ne arriveranno altre 2,6 milioni”

“Una volta messi in sicurezza i più deboli possiamo far ripartire il Paese. I vaccini stanno arrivando, la macchina organizzativa funziona”. Lo ha affermato questa mattina il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, che insieme al Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha visitato la Puglia.

“Stamattina – ha aggiunto – abbiamo superato 16,6 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna, di cui 11,7 con prima dose, e 4,9 milioni di persone già vaccinate. Da qui al 29 aprile avremo circa 2,5 milioni di dosi di vaccini, ed entro il 5 maggio ne arriveranno altri 2,6 milioni. Le proiezioni per il mese di maggio sono buone, con 15 milioni di dosi di previsto arrivo”.

Rispetto alla situazione della Puglia, Figliuolo ha evidenziato che “il piano della Regione ha obiettivi da raggiungere ben chiari e definiti, assolutamente in linea con quelli del piano nazionale”. Il Commissario ha ribadito l’imperativo di proteggere le persone più fragili, manifestando apprezzamento per i risultati della Regione Puglia, che ha raggiunto oltre l’81% di prime somministrazioni alle persone di più di 80 anni, ed è in linea con gli obiettivi relativi alla categoria di età 70-79 e alle persone fragili.