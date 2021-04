Movimenti: Roma, domani e domenica la XIX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito

È in programma per sabato 24 e domenica 25 aprile, presso la sede di Roma, la XIX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, a cui parteciperanno – in presenza e in collegamento, a motivo delle vigenti norme anti contagio – i membri del Comitato nazionale di servizio, mentre il Consiglio nazionale e i coordinatori diocesani parteciperanno in streaming attraverso la piattaforma digitale. L’Assemblea nazionale è statutariamente prevista una volta l’anno. Ispirata dalla Parola “Siamo suoi collaboratori…, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio”, si articolerà in quattro sessioni, al mattino e al pomeriggio (ore 10-12.30; ore 15.30-17.30):

Domani mattina, dopo la preghiera comunitaria carismatica, la relazione sul tema dell’Assemblea: “‘Siamo suoi collaboratori…, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio’: eletti per essere testimoni di vita nuova” sarà a cura di don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS; il presidente nazionale, Salvatore Martinez, invece interverrà su “‘Fin dal mattino semina il tuo seme e a sera non dar riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti riuscirà meglio, se questo o quello, o se tutti e due andranno bene’ (Qo 11, 6): eletti per essere testimoni di un mondo nuovo nel RnS”. Seguiranno la recita del Regina Coeli e la condivisione sulle relazioni.

Nel pomeriggio i lavori dell’Assemblea, che saranno presieduti da Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS, prevedono la presentazione del programma con le iniziative del calendario RnS 2021, del Seminario nazionale on line di Vita nuova nello Spirito (14-22 maggio 2021), della 43ª Convocazione nazionale del RnS (29-30 maggio 2021).

Domenica 25 aprile, di mattina, la preghiera comunitaria carismatica, la ripresa dei lavori dell’Assemblea nazionale, a cura di Amabile Guzzo, direttore nazionale del RnS, con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio previsionale 2021. Nel pomeriggio, condivisione sulla vita del RnS, testimonianze dei delegati nazionali degli ambiti e dei coordinatori diocesani e ministeri sulla “Giornata del ringraziamento – 14 marzo 2021”, preghiera conclusiva e congedo del direttore nazionale del RnS.