Papa Francesco: telegramma di cordoglio alle vittime dell’eruzione del vulcano a Saint Vincent e Grenadine

“Vicinanza spirituale” a tutti coloro che sono stati colpiti dalla recente eruzione del vulcano La Soufrière a Saint Vincent e Grenadine. Ad esprimerla è il Papa, nel telegramma di cordoglio per le vittime inviato alle autorità ecclesiastiche locali tramite il segretario di Stato, Pietro Parolin. Francesco, inoltre, esprime la sua “sentita solidarietà a le molte persone che sono state costrette ad evacuare le loro case per cercare rifugio dagli effetti del disastro”. Il Papa, infine, prega in particolare “per il personale di emergenza e i volontari che stanno prestando soccorso”, affidando al popolazione di Saint vincent e Grenadine “all’amorevole Providenza di Dio Onnipotente”.