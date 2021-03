Terrorismo: cinque anni fa gli attentati di Bruxelles. Sassoli (Parlamento Ue) e Michel (Consiglio), appello a “restare uniti”

“Cinque anni fa, i codardi attentati terroristici a Bruxelles, nel cuore dell’Europa”: lo ricorda il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, oggi su Twitter. “In questo tragico anniversario, piangiamo con le famiglie delle vittime e i loro cari”, scrive ancora, invitando a “restare uniti contro l’estremismo e l’odio”. Sono state 32 le persone uccise e oltre 340 i feriti nei due attentati all’aeroporto della capitale belga e nella metro, non lontano dalla sede delle istituzioni, in quel 22 marzo 2016. Anche il presidente del Consiglio europeo affida alla rete parole di ricordo. Scrive Charles Michel: “Cinque anni fa, l’Europa è stata colpita nel cuore, a Bruxelles. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime”. Ma invita tutti a fermarci: “Prendiamoci un momento per ricordare”, perché “dobbiamo essere all’altezza della loro memoria, andare avanti e non dimenticare mai ciò che ci unisce. Lo dobbiamo a loro”.