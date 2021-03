Assegno unico: De Palo (Forum Famiglie), “bene proposta ministra Bonetti, parta a luglio con più fondi di quelli ora previsti”

“Nei giorni scorsi il decreto Sostegni non ha tenuto conto del numero di figli per calibrare le varie misure, nonostante le nostre sollecitazioni. Per questo, siamo convinti che la proposta della ministra Elena Bonetti di far partire l’assegno unico e universale a luglio con più fondi di quelli ora previsti sia la strada giusta per far sì che questa misura diventi uno strumento utile per dare risposte ai bisogni delle famiglie, ormai pesantemente provate dagli effetti sociali ed economici della pandemia”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “È un provvedimento che riguarda tutti e su cui tutte le forze politiche sono d’accordo. Sarebbe davvero un peccato non valorizzare questa totale convergenza”, aggiunge il presidente del Forum.

“Se questa misura fosse stata varata negli anni scorsi, ora la situazione economica delle famiglie italiane, di fronte a una pandemia come quella che stiamo vivendo, sarebbe molto meno preoccupante”, conclude De Palo.