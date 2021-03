Diocesi: Grosseto, oggi “tampone solidale in tempi di pandemia” per i senzatetto

Oggi, lunedì 22 marzo, negli spogliatoi del campo polivalente presso il parcheggio del Seminario vescovile di Grosseto, a partire dalle 9.30 saranno effettuati tamponi gratuiti ai senzatetto. La diocesi è tra le 14 realtà toscane coinvolte nell’iniziativa “Tampone solidale in tempi di pandemia”, organizzata dalla Simg – Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, dalla Caritas Toscana e dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, con il patrocinio della Regione stessa e con il supporto non condizionato di Menarini. “Grazie a questa collaborazione, sono offerti complessivamente duemila tamponi antigenici per rilevare la presenza del virus dell’influenza e del Sars-CoV-2 alle popolazioni più bisognose, che spesso non hanno accesso al sistema di cura”, spiega una nota della diocesi.