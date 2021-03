Giornata foreste: Commissione Ue, “nuove linee guida” per “prevenzione degli incendi e risposte efficaci”

All’indomani della Giornata internazionale delle foreste (21 marzo), la Commissione ha pubblicato “nuove linee guida per facilitare una migliore comprensione della prevenzione degli incendi e risposte efficaci”. Il documento contiene indicazioni su “misure di prevenzione” e indicazioni agli Stati Ue per “accedere ai finanziamenti per la resilienza agli incendi e per collaborare meglio”. “Dobbiamo proteggere, ripristinare e gestire le foreste in modo sostenibile, poiché sono fondamentali per la nostra vita e il nostro sostentamento”, dice la nota. Alla luce dell’aumento negli ultimi anni dell’impatto degli incendi sulle persone e sulla natura, il documento “esamina i fattori interconnessi alla base di questo aumento” e segnala principi ed esperienze esistenti sulla gestione dei paesaggi, delle foreste e dei boschi che possono salvare vite umane. Nel 2021 nascerà anche una nuova strategia forestale dell’Ue nel contesto del Green deal, per garantire un imboschimento efficace, la conservazione e il ripristino delle foreste in Europa. Secondo Frans Timmermans, commissario responsabile del Green deal, “con il rischio di incendi esacerbati dall’aumento delle temperature e dall’aumento della siccità, una protezione delle foreste più forte, una migliore prevenzione e risposte più rapide sono fondamentali”.

Nel 2020, nell’Ue c’erano circa 159 milioni di ettari di foreste, il 10% in più rispetto al 1990, dice Eurostat. E negli ecosistemi forestali, ha sottolineato il commissario per l’ambiente Virginijus Sinkevičius, “sono ospitati l’80% delle piante e degli animali terrestri conosciuti al mondo. La loro distruzione mette tutti a rischio”.