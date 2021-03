Germania: Dbk, nelle celebrazioni della Domenica delle Palme una colletta straordinaria per la Terra Santa

Durante le celebrazioni della Domenica delle Palme, i fedeli tedeschi sono chiamati ad una colletta straordinaria per i cristiani in Terra Santa. Con le loro scuole e luoghi di incontro promuovono anche l’educazione interreligiosa alla pace, indispensabile per una convivenza di successo in Terra Santa. Ma la pandemia del Covid-19 ha causato gravi problemi, anche per il blocco dei pellegrinaggi e del turismo, che ha azzerato pure le entrate non ecclesiali. L’arcivescovo di Bamberga e presidente della Commissione per la Chiesa mondiale della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Ludwig Schick, guarda con preoccupazione alla forte diminuzione, in Terra Santa, delle entrate durante le collette nelle celebrazioni religiose, per il piccolo numero di persone che possono partecipare alle messe: “Quindi, la Terra Santa conta più che mai sulla nostra solidarietà e aiuto. Partecipando alla colletta della Domenica delle Palme sostieni le persone in Terra Santa, nei luoghi di origine della nostra fede cristiana. Dai loro una nuova speranza e affinché possano stare l’uno accanto all’altro nei momenti difficili”, scrive mons. Schick nel comunicato di presentazione. Con i proventi delle raccolte e delle donazioni private si sostengono programmi educativi, ma anche progetti pastorali e progetti socio-caritativi delle chiese. I bambini bisognosi, i disabili, gli anziani e i migranti – molti dei quali donne – sono accolti nelle strutture della chiesa. “Da molti anni l’Associazione tedesca di Terra Santa e la Provincia francescana tedesca stanno fornendo un valido aiuto alla Chiesa locale. Chiedo la vostra preghiera e una generosa donazione”, conclude l’arcivescovo Schick.