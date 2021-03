Acqua: Fico, “preservare una risorsa che sta diventando sempre più scarsa”. “Con il Pnrr imprimere una vera e propria svolta sulle risorse idriche”

“L’accesso all’acqua costituisce un diritto fondamentale per tutelare la salute e assicurare il rispetto della dignità di esseri umani. E questo vale ancora di più durante una pandemia. Pensiamo solo all’importanza del lavaggio delle mani contro la diffusione del Coronavirus”. Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un videomessaggio diffuso in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si celebra oggi.

Un’occasione, rileva la terza carica dello Stato, che “ricorda alle istituzione di tutto il mondo la necessità di preservare una risorsa che sta diventando sempre più scarsa”. “Purtroppo, ancora oggi, il diritto umano all’acqua non è garantito in diversi Stati del pianeta”, osserva Fico, sottolineando che “una persona su 10 non ha un accesso sicuro a questa risorsa vitale”. “A questo quadro, già di per sé molto grave, si aggiunge la progressiva riduzione della disponibilità delle risorse idriche e in questa prospettiva il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà imprimere una vera e propria svolta, quella di cui abbiamo bisogno”, conclude il presidente della Camera.

#GiornataMondialeDellAcqua, Presidente @Roberto_Fico: "l’accesso all’#acqua è un diritto fondamentale, ciò vale ancor di più durante la pandemia #Covid19. Serve sforzo globale per garantirlo ovunque e per una gestione sostenibile e virtuosa, come sottolinea l’#Agenda2030 #ONU" pic.twitter.com/oV6vjRny2k — Camera dei deputati (@Montecitorio) March 22, 2021