Anno Famiglia Amoris Laetitia: mons. Corazza (Forlì), “nuove iniziative” in questo “periodo di sofferenza e consolazione”

“Sono certo che le famiglie saranno le prime a farsi prossime ad altre famiglie. E la comunità cristiana sarà sempre di più famiglia di famiglie, soprattutto in questo periodo di sofferenza e di consolazione, vivendo il Vangelo di Gesù, giorno dopo giorno”. Lo scrive il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, nel suo messaggio in occasione dell’anno di San Giuseppe e dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia. Con la messa che il presule ha celebrato, ieri, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano sono stati aperti in diocesi, infatti, sia l’anno di San Giuseppe, voluto da Papa Francesco per ricordare il 150° anniversario della proclamazione dello sposo di Maria a patrono della Chiesa universale (dicembre 2020-2021) sia l’Anno Famiglia Amoris Laetitia, aperto il 19 marzo 2021 e che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del decimo Incontro mondiale delle famiglie a Roma con il Papa.

Per questa occasione, mons. Corazza ha scritto a sacerdoti, diaconi, associazioni e movimenti e operatori pastorali, invitando “con grande slancio e sollecitudine a organizzare nell’arco dell’anno iniziative di preghiera per le famiglie e con le famiglie”, sull’esempio della proposta già attiva in diocesi “Le famiglie per la famiglia”, leggendo la lettera apostolica “Con un cuore di padre” e rileggendo l’esortazione apostolica post sinodale “Amoris Laetitia”. Dal vescovo l’annuncio che “verranno proposte alcune iniziative nuove, ma soprattutto faremo in modo nuovo quello che si è sempre fatto”.