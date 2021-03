Diocesi: Padova, domani il Dies academicus dell’Istituto superiore di Scienze religiose

Si terrà domani alle 17 il Dies academicus dell’Istituto superiore di Scienze religiose (Issr) di Padova, che da 15 anni fornisce un servizio ecclesiale e culturale. Argomento di questo Dies academicus saranno proprio i 15 anni di servizio e di attività dell’Istituto superiore, istituito proprio il 23 marzo 2006 dalla Congregazione per l’educazione cattolica, come realtà giuridicamente autonoma, ma collegata alla Facoltà teologica del Triveneto. Tra gli obiettivi primari dell’Issr la formazione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole oltre alla formazione di operatori pastorali impegnati nei diversi ministeri ecclesiali.

Ad aprire i lavori i saluti del preside della Facoltà teologica del Triveneto, don Andrea Toniolo, e del direttore dell’Issr, don Livio Tonello. Spazio sarà poi dato al saluto a due docenti che concludono il loro insegnamento all’istituto e che proporranno un intervento ciascuno: Emanuela Toffano, pedagogista (Il diritto di essere bambini) e don Giuseppe Toffanello, (La spiritualità dell’Oriente). Concluderà il Dies academicus l’intervento del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, moderatore dell’Istituto. Seguirà la consegna dei diplomi a coloro che hanno conseguito i titoli accademici di laurea e di laurea magistrale nell’anno accademico 2019-2020.

L’evento, a motivo dello spazio a disposizione permesso dalla normativa sanitaria, potrà essere seguito attraverso YouTube.