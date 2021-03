Acqua: Unesco, nuovo report valuta lo stato delle risorse idriche e le sfide future

È stato lanciato oggi il rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021 intitolato “Il valore dell’acqua“, 205 pagine di studio e analisi curate dall’Unesco per “valutare lo stato attuale e le sfide” nei diversi settori, individuando “prospettive e modi” per raggiungere la sostenibilità della risorsa acqua. Il rapporto è disponibile in inglese, francese ed italiano (qui l’edizione integrale). In un video sono riassunti i principali messaggi contenuti nel volume. È stato realizzato anche un audio libro in quattro lingue (clicca qui) e un nuovo sito dedicato al rapporto. Secondo le Nazioni Unite il poco valore che diamo alle risorse idriche – che scarseggiano per oltre 2 miliardi di persone – è anche dovuta al prezzo dell’acqua e all’incapacità di governi e privati di gestirla correttamente.