Missioni: un laboratorio informatico per i giovani di Robe, in Etiopia. Rocca, “opportunità per studio e lavoro a ragazzi dai 16 ai 25 anni”

Un laboratorio informatico per i giovani di Robe, in Etiopia, uno dei Paesi più poveri al mondo. È il progetto sostenuto dalla Fondazione Missio in occasione della Giornata dei missionari martiri 2021, che si svolge il 24 marzo. “L’obiettivo di questa iniziativa – spiega Giovanni Rocca, segretario di Missio Giovani, che cura il progetto – è l’allestimento di un laboratorio informatico e l’attivazione di corsi di computer in collaborazione con i fidei donum di Padova, che lavorano nella zona”.

“Il laboratorio di informatica che intendiamo allestire negli ambienti della comunità cristiana di Dodola sarà utilizzato per organizzare corsi di informatica a favore dei giovani del luogo di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Sono gli stessi giovani che ci hanno chiesto questi corsi, che li aiuterebbero non poco nell’accesso agli studi universitari e al mondo lavorativo. Inoltre vorremmo che questo progetto potesse essere l’occasione per avvicinare e conoscere alcuni di quei giovani che non appartengono alle nostre comunità cristiane ma che dimostrano simpatia per la fede cristiana”. In un territorio “a stragrande maggioranza islamica, più che portare avanti un annuncio evangelico esplicito, è necessario lavorare” per la promozione umana “e questo progetto va in questa direzione”.

Il progetto prevede l’acquisto di 10 laptop, una stampante, un proiettore, uno schermo, la connessione internet, la sistemazione dei locali per strutturare il corso, il pagamento del compenso per l’insegnante di informatica, per un totale di 10mila. Nel sito di Missio ulteriori informazioni.