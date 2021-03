Consiglio europeo: meeting dei Capi di Stato e di governo il 25 e 26 marzo. In agenda vaccini, digitale, Turchia e Russia

(Foto SIR/European Council)

È fissato nei giorni 25 e 26 marzo il Consiglio europeo che dovrà affrontare i seguenti temi: risposta alla pandemia di Covid-19, mercato unico, politica industriale, trasformazione digitale ed economia, situazione nel Mediterraneo orientale (Turchia) e relazioni con la Russia. Il Consiglio europeo farà in particolare il punto sulla diffusione dei vaccini e sulla situazione epidemiologica e “proseguirà i lavori per fornire una risposta coordinata alla crisi pandemica”, spiega il sito ufficiale dell’istituzione. I leader dei 27 Stati Ue discuteranno poi “delle priorità fondamentali per il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale”. Esamineranno poi la “bussola per il digitale”, compresi gli obiettivi fissati per il 2030, e faranno il punto sui lavori in materia di tassazione del digitale. Il Consiglio europeo discuterà le priorità per il semestre europeo 2021 e i leader saranno invitati ad approvare la raccomandazione sulla politica economica della zona euro. All’ordine del giorno anche la situazione nel Mediterraneo orientale. Prima della riunione, l’Alto rappresentante e la Commissione dovrebbero presentare un rapporto sulle relazioni Ue-Turchia a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2020. Infine i Capi di Stato e di governo procederanno a un “dibattito strategico” sulle relazioni con la Russia.