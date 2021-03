Sport: Cip, rinnovati gli organismi dirigenti dei comitati regionali

(foto Comitato Italiano Paralimpico)

Concluse nel fine settimana le procedure per il rinnovo degli organismi dirigenti dei Comitati regionali del Cip-Comitato italiano paralimpico, per il quadriennio 2021-2024, con la nomina di presidenti e definizione degli organigrammi delle giunte e dei consigli regionali. La novità è la nascita del Comitato provinciale di Trento che avrà come presidente Massimo Bernardoni. Questo l’elenco dei presidenti dei comitati regionali: Silvia Bruno (Piemonte), Gaetano Cuozzo (Liguria), Giovanni De Piero (Friuli Venezia Giulia), Carmine Mellone (Campania), Melissa Milani (Emilia Romagna), Donatella Perrella (Molise), Giuseppe Pinto (Puglia), Massimo Porciani (Toscana), Cristina Sanna (Sardegna), Pierangelo Santelli (Lombardia), Michele Saracino (Basilicata), Luca Savoiardi (Marche), Antonino Scagliola (Calabria), Mauro Sculli (Abruzzo), Gianluca Tassi (Umbria), Ruggero Vilnai (Veneto), Marco Iannuzzi (Lazio), Salvatore Mussoni (Sicilia).

“Voglio esprimere i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro a tutti i presidenti eletti, nonché a tutti i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali”, le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, intervenuto con un comunicato stampa: “Ci attende un quadriennio ricco di sfide e di appuntamenti sportivi, con la speranza che si possa presto vedere la luce in fondo al tunnel e ritornare a condividere quelle emozioni che solo lo sport sa regalare”. “Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti delle strutture nazionali e territoriali, ai volontari, ai membri della Commissione Verifica Poteri e, più in generale, a tutti coloro che hanno reso possibile queste consultazioni in un periodo caratterizzato da mille difficoltà”. Pancalli conclude: “Una prova di grande maturità di un intero movimento che continua a crescere non soltanto nei risultati sportivi ma anche nella sua organizzazione”.