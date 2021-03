Dl Sostegni: Agorà delle Parità, “nuovamente discriminati gli studenti e le famiglie delle scuole paritarie”

“I 300 milioni di euro stanziati per la scuola dal Decreto Sostegni approvato nel Consiglio dei ministri sono sicuramente un passo importante per aiutare gli studenti che stanno attraversando questo periodo così difficile e anche per gettare le basi per la scuola del futuro, ma dobbiamo purtroppo sottolineare come vengano nuovamente discriminati gli studenti e le famiglie delle scuole paritarie, che non sono state inserite tra le beneficiarie dei fondi”. Così, in una nota, le associazioni di Gestori e Genitori delle scuole paritarie, riunite nell’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione), hanno commentato il Decreto Sostegni approvato dal Cdm. “Tutti gli studenti d’Italia, e le loro famiglie, fanno parte del sistema nazionale d’istruzione e si trovano ad affrontare gli stessi problemi di fronte alla pandemia: ci aspettiamo dunque che il Parlamento corregga il testo e lo emendi prima che diventi legge”, aggiunge l’Agorà delle Parità.