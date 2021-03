Diocesi: Porto-Santa Rufina, stasera un incontro su pandemia e speranza cristiana con don Carmine Arice

Si svolge oggi, lunedì 22 marzo, dalle 21 in videoconferenza sulla piattaforma Webex, un convegno che pone al centro il tema della speranza cristiana in tempo di epidemia da Covid-19. A promuoverlo è l’Ufficio per la pastorale della salute della diocesi di Porto-Santa Rufina, come occasione di riflessione e formazione nel tempo di Quaresima per gli operatori sanitari e tutte le persone interessate al tema. “Di fronte alla pandemia, l’esperienza della malattia e della morte ci ha pervaso e ha ridestato nel cuore di molti uomini e donne la domanda sul senso della vita e dell’eternità – affermano i promotori dell’evento –. Senza una speranza la delusione e la paura prendono il sopravvento e tutto sembra fermarsi”. “Cosa possono offrire i cristiani al mondo di oggi?” è allora la domanda che verrà posta al relatore della serata, don Carmine Arice, superiore generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Don Arice, che è stato anche direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, porterà un contributo che è frutto di un’esperienza pluriennale a servizio di realtà di sofferenza, tra malattia e povertà. Dopo il suo intervento, il superiore generale della Famiglia Cottolenghina dialogherà con i partecipanti all’incontro.