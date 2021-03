Coronavirus Covid-19: Chiesa d’Inghilterra, lanciata la campagna “Give the world a shot”

“Give the world a shot”. “Garantisci al resto del mondo un’iniezione”. Così si chiama la campagna, lanciata dalla “Chiesa d’Inghilterra” e presente sui social network con l’ashtag #GiveTheWorldAShot, che offre alle persone che hanno ricevuto un vaccino anti Covid la possibilità di fare una donazione per finanziare iniezioni nei Paesi più poveri. L’iniziativa fa parte di VaccinAid (vaccinaid.org), una coalizione di aziende, celebrità, gruppi religiosi, oltre al servizio sanitario nazionale britannico, promossa dall’Unicef. L’ obiettivo è pagare due miliardi di vaccini per infermieri, dottori e categorie a rischio in 190 Paesi in tutto il mondo. Le donazioni vengono fatte attraverso il sito “Crowdfunder” e rientrano nel programma “Covax” per garantire vaccini ai Paesi più poveri. Nel Regno Unito, dove è stata vaccinata oltre metà della popolazione, sta aumentando la consapevolezza che le dosi di vaccini acquistate – circa cento milioni – vanno adesso condivise con il resto del mondo. “È ora che cominciamo a dare una parte delle nostre dosi a Paesi meno fortunati di noi”, ha dichiarato Jeremy Farrar, direttore del “Wellcome Trust”, nota fondazione che promuove la ricerca scientifica e sostiene la nuova campagna. “Assicurarci che altre persone, nel resto del mondo, meno fortunate di noi, abbiamo il vaccino è il modo migliore di esprimere la nostra gratitudine”, ha dichiarato il primate anglicano Justin Welby.