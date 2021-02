Ue: 61 milioni alla Croazia, aiuti per la ricerca e le innovazioni nell’economia del Paese

Oggi la Commissione europea ha approvato un investimento di oltre 61 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per modernizzare ed espandere l’istituto “Ruder Boskovic” di Zagabria (Croazia) per aumentare la sua capacità di ricerca scientifica nell’ambito del progetto “Open Scientific Infrastructural – Piattaforme per applicazioni innovative in economia e società”. “Grazie a questo progetto dell’Ue, l’istituto diventerà più competitivo. Viste le sfide globali che stiamo affrontando, è essenziale investire negli istituti europei di ricerca per risolvere problemi nei settori della salute, l’alimentare e l’ambiente”, ha affermato il commissario europeo per la coesione e le riforme Elisa Ferreira. Nel comunicato della Commissione viene precisato inoltre che la capacita e il miglior ambiente di lavoro dell’Istituto faranno in modo di formare una nuova generazione di studenti in campi scientifici multidisciplinari con l’obiettivo ulteriore di motivare l’attuale generazioni di scienziati a non espatriare dalla Croazia e così contribuire allo sviluppo economico e all’innovazione nel Paese balcanico.