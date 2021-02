Russia: La Civiltà Cattolica, dall’11 febbraio versione online in russo. Webinar di presentazione

L’Istituto San Tommaso di Mosca ha annunciato oggi che “dall’11 febbraio 2021 sarà aperta la versione online in russo de La Civiltà Cattolica”. In quella data si svolgerà un incontro virtuale, trasmesso in diretta dal profilo Facebook del direttore dell’Istituto, Stephan Lipke. “L’incontro tra il Patriarca Kirill e Papa Francesco, avvenuto esattamente cinque anni fa, il 12 febbraio 2016, è stato un appello speciale alla riconciliazione attraverso la comprensione reciproca”, spiegano gli organizzatori. In quello stesso spirito, “da 171 anni” la rivista “si impegna a comprendere culture e tradizioni diverse, a studiare la nostra realtà alla luce della fede”. E l’incontro online con il lancio del sito sarà dedicato proprio a questo anniversario. Sono previsti gli interventi dell’arcivescovo di Mosca, mons. Paolo Pezzi, e del nunzio nella Federazione Russa, mons. Giovanni D’Aniello. Seguirà una relazione dell’ortodosso Giovanni Guaita sul tema dell’“Incontro all’Avana e le sue prospettive”. Concluderà il momento il direttore della rivista, padre Antonio Spadaro. Verrà quindi aperto il sito. Il russo va ad aggiungersi alle versioni in francese, inglese, spagnolo e coreano, oltre che cinese e giapponese, in cui esce la rivista italiana dei gesuiti.