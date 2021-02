Papa Francesco: “abbiamo bisogno di media che aiutino le persone a distinguere il bene dal male”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In un’epoca in cui le notizie possono essere facilmente manipolate e la disinformazione è diffusa, voi cercate di far conoscere la verità in un modo che sia, secondo le parole del vostro motto, giusto, fedele e informato”. È quanto scrive il Papa, nel testo consegnato alla delegazione del “Catholic News Service” della Conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America, ricevuta in udienza in occasione del centenario della sua istituzione. “Nel corso di questi cent’anni, il Catholic News Service ha offerto un inestimabile contributo nel mondo di lingua inglese, attraverso l’informazione sulla missione della Chiesa, protesa ad annunciare il Vangelo e testimoniare l’amore di Dio rivelato in Gesù Cristo”, l’omaggio di Francesco. “Vi ringrazio per il vostro lavoro e vi incoraggio a continuare a promuovere il dialogo e la leale comunicazione tra le persone e le comunità”, prosegue il Papa, secondo il quale “abbiamo bisogno di media che possano aiutare le persone, specialmente i giovani, a distinguere il bene dal male, a maturare giudizi sani fondati su una presentazione chiara e imparziale dei fatti, e a riconoscere l’importanza di lavorare per la giustizia, la concordia sociale e il rispetto della nostra casa comune”. “Possa lo spirito di comunione con il vescovo di Roma, che è sempre stato un segno distintivo del Catholic News Service, continuare a guidare il vostro impegno di servire la verità con umiltà e responsabilità”, l’auspicio finale.