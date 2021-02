Servizio civile universale: Fondazione Arché, 4 giovani avranno la possibilità di affiancare mamme e bambini in comunità

Sono quattro i posti di Servizio civile che Fondazione Arché mette a disposizione nel 2021. Tre saranno attivati presso le sue sedi e comunità mamma-bambino di Milano, uno, per la prima volta, anche a Roma. Possono candidarsi ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni che potranno intraprendere un’esperienza in grado di cambiare, o perlomeno, indirizzare la loro vita.

Per dodici mesi, infatti, i prescelti avranno l’opportunità di conoscere da vicino la vita di una comunità mamma-bambino, entrando in relazione con le ospiti e gli educatori che lì vivono e lavorano. Nel progetto “Forte come una donna”, a Milano, si avrà la possibilità di affiancare una vittima di violenza e di accompagnarla nel suo percorso di emancipazione e ricostruzione dell’autonomia personale. Nel progetto “Forte come una madre”, invece, l’obiettivo sarà coinvolgere i giovani in iniziative volte a promuovere una cittadinanza attiva e solidale.

C’è tempo fino al 15 febbraio per compilare i documenti online e avere così la possibilità di partecipare a un’esperienza in grado di indirizzare la propria vita, riuscendo a mettere in campo competenze già acquisite e a acquisire nuove conoscenze e capacità.

Nella pagina dedicata del sito di Fondazione Arché ci sono tutte le informazioni riguardo al bando 2021 del Servizio civile oppure si può contattare Chiara Clemente allo 02 603603 o al 348 2323088 o scriverle un’email a clemente@arche.it.

Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché onlus si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura. Lo fa a Milano attraverso Casa Carla a Porta Venezia e Casa Adriana a Quarto Oggiaro, dove ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, disagio sociale e fragilità personale, e attraverso i suoi appartamenti che offrono alloggio temporaneo a nuclei familiari in difficoltà.