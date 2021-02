Scuola: Msac-Acr Cerreto Sannita, su Instagram i video del progetto nazionale #NordSudOvestEst per l’orientamento dei ragazzi di terza media

#NordSudOvestEst è il progetto nazionale elaborato dal Movimento studenti di Azione Cattolica (Msac) per venire in contro a una delle maggiori difficoltà dei ragazzi che frequentano la terza media: la scelta della scuola superiore, difficoltà ancor più accentuata dalla pandemia. Un’iniziativa che viene rilanciata anche nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti.

“L’orientamento scolastico viene molto spesso sottovalutato, ma rappresenta la chiave di volta nella costruzione del proprio futuro da parte del ragazzo. Se si fa una scelta sbagliata, si rischia di intraprendere una strada sbagliata”. Per questo motivo, spiegano i ragazzi del Msac, “in collaborazione con l’Acr diocesana abbiamo deciso di dare un nostro contributo a questo processo. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di guidare i ragazzi verso la scelta giusta, facendoli interfacciare con le testimonianze di esperienze dirette di studenti che, qualche anno fa, si sono trovati davanti allo stesso dilemma”.

L’iniziativa, trasmessa in questi giorni sulla pagina Instagram del Msac diocesano, consiste nella pubblicazione di piccoli video, accompagnati da slide illustrative, in cui studenti delle varie scuole secondarie di 2° grado, hanno raccontato la loro esperienza e in particolare cosa li ha spinti a scegliere quella determinata scuola. “Abbiamo fatto in modo – proseguono dal Msac – che le brevi e significative testimonianze possano essere fondamentali e che facciano scattare quella scintilla nei ragazzi, scintilla che permetta di capire cosa vogliono davvero dalla loro vita. Come disse Giovanni Paolo II: ‘Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro!’”.