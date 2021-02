Giornata vita consacrata: Ascoli Piceno, oggi la celebrazione presieduta da mons. Pompili nella chiesa di S. Onofrio

Domani 2 febbraio ricorre la festa liturgica della Presentazione del Signore e in tutta la Chiesa si celebra la giornata mondiale della vita consacrata. Nella diocesi di Ascoli Piceno la celebrazione di ringraziamento sarà presieduta dall’amministratore apostolico, mons. Domenico Pompili, nella chiesa di S. Onofrio annessa al Monastero delle Monache Benedettine. L’appuntamento è alle ore 18 di oggi. La celebrazione sarà preceduta da un’ora di adorazione eucaristica animata dalle Monache.

La festa, pur se sommessa, a causa della situazione di pandemia è occasione per ringraziare Dio per il dono della vita consacrata nella Chiesa e per ricordare quanto dice Papa Francesco:” Il consacrato è colui che ogni giorno si guarda e dice: ‘Tutto è dono, tutto è grazia’”.

“La diocesi di Ascoli Piceno custodisce, con gratitudine, nel suo territorio 8 case religiose maschili e 10 case religiose femminili, tra cui 2 Monasteri contemplativi”, si legge in una nota.