Povertà: Vincenziani, in tre anni 5.000 senzatetto hanno cambiato vita

Negli ultimi tre anni oltre 5.000 senzatetto hanno cambiato la loro vita grazie alla collaborazione vincenziana promossa da L’Alleanza Famvin con i senzatetto (Fha) attraverso la Campagna “13 case”. La Campagna è uno dei principali risultati che la Fha raccoglie nel suo Impact Report, che copre i primi tre anni di lavoro di questa iniziativa globale della Famiglia Vincenziana. Gli obiettivi principali sono di appoggiare i programmi per i senzatetto e sostenere il cambiamento globale per porre fine al fenomeno nelle sue varie forme. L’impegno di advocacy vincenziano ha portato, tra l’altro, alla prima risoluzione delle Nazioni Unite con una definizione internazionale del concetto di “senzatetto”. La Fha ha anche lanciato appelli di emergenza per sostenere la risposta vincenziana al Covid-19 e le vittime dell’esplosione a Beirut. La Fha sta già lavorando ad un nuovo piano strategico per il futuro, con l’obiettivo di continuare a promuovere la collaborazione e lo scambio tra i rami della Famiglia Vincenziana, con l’obiettivo finale di “porre fine al fenomeno dei senzatetto, una casa alla volta”. La Fha è stata istituita nel 2017 per celebrare il 400° anniversario del carisma vincenziano ed è gestita tramite Depaul international. La Famiglia Vincenziana è un movimento cattolico globale fondato su spiritualità e sull’esempio di San Vincenzo de ‘Paoli, con più di 2 milioni di membri in tutto il mondo.