Giornata vita consacrata: Udine, domani pomeriggio messa in cattedrale con l’arcivescovo Mazzocato

In occasione della festa della presentazione del Signore al tempio, domani, martedì 2 febbraio, anche la Chiesa diocesana di Udine celebrerà la Giornata mondiale della vita consacrata. L’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato presiederà una messa solenne alle 16.30 in cattedrale alla presenza di religiosi, suore e membri degli istituti secolari che svolgono il loro servizio pastorale nella diocesi. La celebrazione eucaristica, nel corso della quale religiosi e religiose rinnoveranno i loro voti e ricorderanno i giubilei di vita consacrata, sarà trasmessa in diretta dall’emittente Radio Spazio.

Sarà, spiega una nota, “un’occasione significativa per rendere grazie a Dio della peculiare testimonianza di vita, illuminata dalla fede, che i consacrati realizzano ogni giorno, unitamente ai molteplici e insostituibili servizi educativi, pastorali, nell’insegnamento e nella gestione delle scuole cattoliche, nell’approfondimento culturale e sulle più diverse frontiere della carità”.

Sul territorio diocesano operano 11 le comunità religiose maschili, 64 quelle femminili e 8 gli istituti secolari.