Papa in Iraq: card. Sako (patriarca) incontra Al-Hadidi, consigliere del presidente della Repubblica

Proseguono a Baghdad gli incontri in vista del viaggio apostolico in Iraq di Papa Francesco programmato dal 5 all’8 marzo prossimi. Ieri il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, ha incontrato presso la sede del Patriarcato ad Al-Mansour, nella capitale irachena, Ismail Al-Hadidi, consigliere dell’ufficio di presidenza della Repubblica di Iraq. Secondo quanto riferito dal Patriarcato caldeo “le due parti hanno discusso dell’importanza storica della visita di Papa Francesco in Iraq e della necessità di rafforzare i valori di pace, amore, tolleranza e solidarietà tra gli iracheni per ricostruire il Paese su basi solide”.