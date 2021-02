Diocesi: Napoli, domani l’ingresso di mons. Battaglia. Di mattina pellegrinaggio simbolico in alcune periferie esistenziali

Domani ingresso in diocesi del nuovo arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia. La celebrazione eucaristica sarà alle 17, in cattedrale, con il rito canonico della presa di possesso della diocesi. Prima della celebrazione, alle ore 16, l’arcivescovo Battaglia, presenti i vescovi ausiliari, mons. Lucio Lemmo e mons. Gennaro Acampa, incontrerà le autorità istituzionali e altre personalità nel Salone di rappresentanza del Palazzo arcivescovile, in Largo Donnaregina, come spiega una nota della diocesi.

Nella mattinata di domani mons. Battaglia condurrà un “pellegrinaggio simbolico” verso alcune periferie esistenziali della città, incontrando persone e storie rappresentative della fragilità e delle sofferenze della Città. Di questo “pellegrinaggio simbolico” domani verrà data notizia sui canali social della diocesi: Facebook, Twitter e Instagram.

Sarà possibile seguire, poi, la celebrazione eucaristica grazie all’emittente Canale 21, in diretta televisiva, e in diretta streaming attraverso il server MariaTv, su YouTube e su Facebook.