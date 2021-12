Servizio civile universale: Caritas Terni, 4 posti per la mensa e il centro di ascolto

Nell’ambito delle proposte di servizio civile, la Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia ha attivato 4 posti per 2 progetti della durata di un anno. Sono due i luoghi nella città di Terni che la Caritas mette a disposizione: 2 posti presso la Mensa dei poveri “San Valentino” con un impegno di 6 giorni a settimana, nel progetto: “Si mise a tavola con loro-Umbria”. Altri 2 posti presso il Centro d’Ascolto Caritas pe un impegno di 5 giorni a settimana, nel progetto: “Ascolto è più che sentire-Umbria”. Un posto al Centro d’Ascolto è riservato a “giovani soggetti a temporanea condizione di fragilità personale o sociale”, presi in carico dai servizi socio-sanitari del comune o dal centro per l’impiego. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata on line, entro le ore 14 del 26 gennaio 2022 seguendo le indicazioni del bando. Nell’iscrizione deve essere specificata la sede di Terni e il progetto nel quale si vorrebbe essere inseriti: 1. Codice SU00209, Caritas Italiana, “Ascolto è più che sentire-Umbria” progetto del Centro di Ascolto sede di Terni; 2. Codice SU00209, Caritas Italiana, “Si mise a tavola con loro-Umbria” il progetto Mensa dei poveri sede di Terni.