Natale: mons. Oliva (Locri-Gerace), “camminare insieme in un’esperienza di fede che regala luce e speranza, pace e salvezza”

“Il Natale è l’evento che forma la comunità di coloro che vanno incontro al Signore come i pastori, accettando la sfida del camminare insieme anche nella notte oscura, in un’esperienza di fede, che regala luce e speranza, pace e salvezza”. A scriverlo, nel messaggio alla comunità diocesana per il Natale è mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace. “Il Natale incarna proprio questo – evidenzia il presule –. Il Natale è ‘Vangelo’, se lo viviamo ed accogliamo nel suo vero significato. Se accogliamo il Signore nella quotidianità, nella carne del sofferente e nel volto degli ultimi; se reagiamo di fronte alle tante ingiustizie della nostra società che colpiscono soprattutto i più piccoli e deboli. Ingiustizie anche tra noi in Calabria, ove recenti indagini statistiche segnalano la presenza di centomila bambini in condizioni di povertà”. Il presule ha indirizzato uno speciale augurio di buon Natale “alle comunità parrocchiali, che sono state più impegnate nella prima accoglienza di tanti migranti, che hanno trovato nel porto delle Grazie in Roccella Ionica un porto sicuro ed un’ancora di salvezza”.