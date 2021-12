Natale: mons. Delpini (Milano), “Dio si ostina a essere Salvatore. Gesù fa alleanza con l’umanità”

(Foto chiesadimilano.it)

“Dio si ostina a essere salvatore, vuole fare alleanza con l’umanità”: nel videomessaggio con gli auguri di Natale alla diocesi ambrosiana, l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, rivolge una benedizione, “non un semplice augurio”. “Gesù benedice”, “vuole fare alleanza con ogni solitudine in cui si invoca un’amicizia, con ogni dolore in cui si invoca consolazione, con ogni proposito di bene che entusiasma uomini e donne del nostro tempo”. Gesù fa alleanza “con ogni situazione in cui si invoca speranza, perché nessuno si sottovaluti e tutti si sentano chiamati alla vocazione della perfezione nella carità”. L’arcivescovo di Milano conclude: “L’alleanza con Dio è la comunione che ci salva”.